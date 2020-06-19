Алтайские энергетики подключат к электричеству 2500 жителей отдаленных районов

Алтайский филиал "Россети Сибирь" в 2020 году подключит к электроснабжению 2500 новых пользователей. Отдельная категория абонентов – объекты в отдаленных территориях Алтайского края.

"Мы уделяем особое внимание объектам, расположенным в отдаленных и труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Для обеспечения бесперебойного и безопасного энергоснабжения потребителей компания осуществляет техприсоединение брошенных бесхозных сетей, в случае необходимости своевременно и в требуемом количестве осуществляет доставку топлива для дизель-генераторных установок, в полном объеме проводит запланированные ремонты на существующих сетях, выполняет мероприятия инвестиционной программы по техническому перевооружению и реконструкции", – отметил генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

Всего для строительства объектов понадобится около 40 километров провода, 400 опор и четыре трансформаторные станции, пишет официальный сайт региона.