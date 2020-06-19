Почти 500 медиков скончались от коронавируса в России

Почти 500 медицинских работников скончались от коронавируса в России за время пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.

"Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли, 489 – это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли", – цитирует Самойлову агентство.

Кроме того, по словам главы ведомства, распространение инфекции на территории России еще не закончилось.

Ранее amic.ru писал о том, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 569 036.