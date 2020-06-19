Почти 500 медиков скончались от коронавируса в России

Почти 500 медицинских работников скончались от коронавируса в России за время пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.
"Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли, 489 – это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли", – цитирует Самойлову агентство.
Кроме того, по словам главы ведомства, распространение инфекции на территории России еще не закончилось.
Ранее amic.ru писал о том, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 569 036.
Комментарии
Адепты "корона это обычный грипп, неча его бояться" и "слабаки, орви испугались" могут привести статистику, сколько в год умирает медиков от любого другого гриппа, или от орви, которую они подхватили от больных?
Адепты "корона это обычный грипп, неча его бояться" и "слабаки, орви испугались" могут привести статистику, сколько в год умирает медиков от любого другого гриппа, или от орви, которую они подхватили от больных?
Уважаемый, а сколько у нас население России составляет человек? Сколько человек из них - медики? Сколько человек умирает в год в нашей стране? До этого вы считали, сколько медиков умирает в принципе за год от любых заболеваний?
Каждый день люди умирают, и не по одному... Не считали до этого, сколько из них было медиков...