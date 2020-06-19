18 июня в Алтайском крае началось предварительное голосование "Единой России", победители которого будут представлять партию на выборах в сентябре. Единороссы на праймериз выбирают кандидатов в депутаты АКЗС (одномандатные избирательные округа №12, 26 и 31) а также в органы местного самоуправления, сказано на сайте реготделения "партии власти".

В этом году из-за коронавируса партия изменила формат проведения праймериз. Чтобы обезопасить граждан, за будущих кандидатов голосуют только выборщики из числа секретарей первичных организаций и местных политсоветов ЕР. Само голосование проводится без необходимости посещения счетных участков – члены счетных комиссий сами посещают выборщиков. При этом все участники процесса обеспечены масками, перчатками, а также индивидуальными ручками. Урны для голосования обрабатываются дезсредствами перед каждым визитом.

В первый день предварительного голосования счетные комиссии, сформированные во всех избирательных округах, отработали в штатном режиме. К примеру, в Бийске членам счетных комиссий предстоит посетить 29 выборщиков, в Барнауле за будущих кандидатов проголосуют 25 членов партии, а в Краснощековском, Курьинском, Чарышском и Шипуновском районах в процедуре голосования примут участие 65 партийцев.

Помимо выборов кандидатов в АКЗС, предварительное голосование проходит в эти дни в Славгороде. Местные единороссы определили кандидатов в депутаты горсобрания. В списке выборщиков – 41 человек, им предстоит выбрать 21 кандидата для последующего выдвижения.

Голосование продлится до воскресенья включительно, а 22 июня в партии подведут окончательные итоги и определят победителей праймериз.