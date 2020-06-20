"Кошелек оскудел". Как работают и за что получают деньги врачи Диагностического центра

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 17 июня 2020 года встретился с сотрудниками Диагностического центра, чтобы разобраться в проблеме низких зарплат за апрель и май. Бухгалтер и заведующие отделениями объяснили чиновнику: сокращение зарплат произошло из-за отсутствия плановой медицинской помощи, которая "кормит" центр. Однако все начисления справедливы, не противоречат ни законам, ни трудовым договорам. Но сотрудники, которые за полный отработанный месяц, да еще и с переработками, получили чуть выше МРОТ, с этим не согласны и просят изменить условия начисления зарплаты.

Публичное решение

В актовом зале Диагностического центра, где проходила встреча министра и коллектива, было много свободных мест: большая часть сотрудников организации третий месяц находятся на самоизоляции. До сих пор центр работает не в полную силу, задействовано лишь часть медицинского персонала.

"Ситуация по Диагностическому центру, которая вышла в публичное пространство, требует публичного решения. Мы должны определиться в подходах по начислению заработной платы сотрудников, которые участвуют как в оказании медпомощи больным с подозрением на коронавирусную инфекцию, так и в текущей деятельности диагностического центра", – сказал Дмитрий Попов.

Министр предложил заведующим отделениями и главному бухгалтеру объяснить принципы начисления зарплат в Диагностическом центре, а сотрудникам – рассказать о проблемах, которые их волнуют.

Деньги – из резерва

Врач ультразвуковой диагностики Марина Прохоренко апрель провела на самоизоляции, а в мае вернулась к своим профессиональным обязанностям в Диагностическом центре. По ее словам, она отработала пять недель и за это время ее нагрузка составила 4,77 ставки.

"Нам говорят, что нагрузка в центре снизилась. Но нагрузка определенных врачей, которые выходят на работу постоянно, выросла. В мае я получила чуть больше 14 тысяч за 4,77 ставки. Из них 3 тысячи – это работа с платными пациентами. Сейчас я работаю третью неделю июня, у меня каждый день полное расписание, переработка точно будет. Сколько я получу в июне? Почему те, кто сидит на самоизоляции, получают МРОТ, а работающие – чуть выше МРОТ?" – возмущается она.

Прохоренко пояснила, что по условиям трудовых договоров гарантированная заработная плата врачей – в среднем около МРОТ. Она складывается из ставки в размере 8,5 тысячи рублей, районного коэффициента 15%, выплат за вредность, стаж, категорию. Остальное – причем большая часть ежемесячного дохода – это стимулирующие выплаты, которые начисляются за интенсивность работы и другие параметры.

"В пункте 11.6 наших договоров сказано, что стимулирующие выплачиваются при наличии денежных средств в учреждении и на усмотрении главного врача и руководства. Может быть, следовало бы изменить наши трудовые гарантии?" – спрашивает Марина Прохоренко. Это предложение поддержали и другие медики.

Главный бухгалтер Диагностического центра объясняет: стимулирующие выплаты за интенсивность труда и высокие показатели работы начисляются по балльной системе, но сейчас ее не используют из-за сниженной нагрузки учреждения. В апреле-мае зарплата работающих медиков, оказывающих в том числе и экстренную помощь, складывалась из основной окладной части (та, что приближена к МРОТ) и начислений из фонда главного врача (так персонал называет денежный фонд Диагностического центра, перечень выплат из него определен положением медучреждения).

"С февраля центр поэтапно перешел на балльную систему оценки эффективности труда каждого работника. Она определялась комиссией с учетом плановых назначений и финансовой возможности. В апреле и мае, когда большинство сотрудников находилось на самоизоляции, балльная система применялась частично, "интенсивность" была выплачена по основным приказам, распределен фонд главного врача. В результате средняя зарплата за первый квартал 2020 года у врачей составила 53 000 рублей, а в апреле-мае – 43 000 рублей", – отметила главный бухгалтер Ирина Гордеева.

В этот момент зал возмутился: "Это у кого такая зарплата?"

В ответ главбух еще раз подчеркнула: это средняя зарплата среди всех врачей центра за этот период с учетом ковидных выплат, которые получают не все.

"Время диктовало, куда тратить"

Оказалось, что в отделениях ДЦАК размер выплат сотрудникам из фонда главного врача получился разным: заведующие отделениями подчиненным начисляют по своему усмотрению. Говорят, что учитывают нагрузку и переработку каждого сотрудника. Сейчас специальная комиссия Минздрава проверяет, насколько справедливы эти начисления.

"Из-за того, что объемы исследований в апреле и мае упали, зарплата у сотрудников снизилась. Часть персонала ушла на самоизоляцию и получает МРОТ, часть работала. За проработанный период сотрудники зарплату получили, сейчас есть некоторые вопросы по ее уровню. Когда комиссия разберется, тогда будет понятно, правильно они начислены или нет. В нашем отделении выплаты за интенсивность были, плюс я распределял фонд главного врача в зависимости от нагрузки специалистов и их индивидуального вклада в работу", – пояснил заведующий отделением лучевой диагностики Владимир Колмогоров.

Фонд Диагностического центра – не бездонная кубышка. Помимо расходов на выплаты сотрудникам, эти средства в апреле-мае направляли на создание в центре лаборатории для диагностики ковидных больных. Именно поэтому нельзя было всем врачам и медсестрам начислить полные зарплаты, объясняют в администрации.

"Диагностическому центру пришлось приобретать в большом количестве расходный материал для диагностики коронавирусной инфекции, делать ремонт, переорганизовывать, реструктурировать здание и службы. Это требовало серьезных финансовых затрат. Наш кошелек общий раньше был побольше, а сейчас он оскудел. Само время диктовало, куда в первую очередь тратить средства", – отмечает заведующая клинической лабораторией Ирина Игнатенко.

"Либо лукавите, либо будете наказаны"

Пока зарплату в полном объеме (и даже выше, чем до пандемии) получают только работники в "красной зоне". Они контактируют с коронавирусными пациентами, которых привозят на компьютерную томографию, а также работают в лаборатории, где проводят исследования анализов, взятых у больных.

Эти сотрудники уже получили федеральные, территориальные выплаты, а также премии из фонда главного врача. Однако на встрече с министром стало понятно: до сих пор не все специалисты Диагностического центра понимают, находятся они в "красной зоне" или нет.

"Мы работаем в ковидном лабораторном центре, с 8:00 до 20:00. В наши обязанности входит прием биоматериала, который привозят на исследования со всего края, города, пересчитываем пробы, направления, фиксируем все в журнал, относим все в ПЦР-лабораторию. Когда 10 июня прозвучала информация, что министерство рассчиталось с работниками по ковидным выплатам, мы были удивлены. Ни федеральных, ни региональных выплат мы не получили, только зарплату", – говорит старший фельдшер-лаборант Ольга Бессикирных.

Министр Дмитрий Попов пояснил: клинические лаборатории не относятся к вредным и опасным условиям труда. Поэтому для их сотрудников не предусмотрены федеральные выплаты, но положены региональные. Доплаты врачам из бюджета края составляют 80 тысяч, медсестрам – 50 тысяч, санитаркам – 25 тысяч. Чтобы получить деньги, сотрудник организации должен числиться в соответствующем приказе учреждения.

"В каждой медицинской организации должен быть приказ, определен состав людей, которые имеют допуски к инфицированному материалу. Посмотрим, есть ли этот приказ в Диагностическом, фигурируете ли вы в нем. Решение о выплатах такому персоналу тоже есть, деньги уже доведены", – говорит министр.

Такой приказ в Диагностическом есть, уверяет заведующая лабораторией Диагностического центра Ирина Игнатенко. После создания ПЦР-лаборатории для диагностики больных коронавирусом на базе центра руководство подписало акт о том, кто входит в "красную зону", какие сотрудники имеют допуск к работе с патогенным материалом.

"На основании этого акта был создан внутренний приказ и положение о лаборатории. То, что Ольга Валентиновна (Бессикирных, – прим. ред.) рассказала о пересчете проб лаборантами… Коллеги, вы либо будете наказаны, либо лукавите. Вы не имеете права их считать, у вас нет допуска. Ваша задача – донести до седьмого этажа, где производится разбор биоматериала в специальном боксе специалистами в противочумных костюмах. Доставка материала в тройной упаковке и разбор направлений – это не "красная зона". По вашей логике, любой курьер, который доставляет биоматериал, тоже находится в "красной зоне", и она распространяется на весь его путь до нашего центра", – возмущается Ирина Игнатенко.

Тут же она отмечает, что Ольге Бессикирных, в отличие от некоторых своих коллег, жаловаться на зарплату не пристало: "Ваша зарплата просела каким-то образом? Я постаралась вас простимулировать из фонда главного врача. Вы получили не МРОТ, начисления составили 45 тысяч рублей. Это достойная зарплата".

Перезревший вопрос

Проблем с выплатами сотрудникам и публичного обсуждения этой темы Диагностический центр мог избежать, уверен министр Попов. Для этого еще несколько месяцев назад нужно было всего лишь пересмотреть трудовые договоры сотрудников.

"Этот вопрос уже перезрел. Не может быть так, что сотрудники одного отделения полностью удовлетворены зарплатой, другие работают так же и получают МРОТ. Меня смущает ситуация, что некоторые работают на 4,77 ставки. Сложная история. Кажется, что это абсолютно невозможно, ведь больше 24 часов в сутки. Возможно, надо пересматривать базовые оклады и структуру заработной платы внутри каждого подразделения. В этом случае будет меньше ситуаций, требующих публичного разбирательства", – отметил министр.

Сейчас и сотрудники, и руководство Диагностического центра ждет результатов проверки комиссии Минздрава, которая работает совместно с прокуратурой региона. Она также заинтересовалась информацией о том, что часть сотрудников отработали полный месяц за МРОТ. Дмитрий Попов отметил: если у сотрудников останутся вопросы, они могут задать их ему лично.

"Поверка устанавливает справедливость выплат на основе представленных отчетов, и мы видим объем работ сотрудников за март, апрель и май. На их основе мы дадим заключение по выплатам основной зарплаты и стимулирующих. Со многими сотрудниками, наверное, придется общаться индивидуально", – пообещал министр.