В Алтайском крае школьник купил SIM-карту и украл деньги со счета бывшего владельца

Несовершеннолетний житель Алтайского края купил SIM-карту, обнаружил на ней подключенный "Мобильный банк" и украл 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

SIM-карту подросток приобрел в одном из салонов сотовой связи. Через какое-то время на его телефон стали приходить сообщения от Сбербанка о пополнении банковского счета.

Зная, что ни у него, ни у его родителей нет карты, несовершеннолетний понял, что к его номеру подключен "Мобильный банк" другого абонента. В итоге злоумышленник перевел со счета на номер мобильного телефона 4 тысячи рублей, тем самым похитив их.

Потерпевший обратился в полицию, которая быстро нашли похитителя. Змеиногорский суд усмотрел в действиях подростка состав тяжкого преступления и осудил его на 1 год лишения свободы, который тот будет отбывать в воспитательном учреждении.

Родители попытались обжаловать решение, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.