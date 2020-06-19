Скончался исполнитель роли Бильбо Бэггинса из трилогии "Властелин колец"

В Великобритании скончался 88-летний актер Иэн Холм, исполнивший роль Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", сообщает The Guardian.

Согласно официальному заявлению агента актера, мужчина мирно ушел из жизни в госпитале, в окружении семьи и сиделки. Причиной смерти стала болезнь Паркинсона, которой он страдал последние годы. Как уточнил The Guardian, его жена Софи де Стемпель зарисовала последние дни актера и разместила рисунки в своем Instagram.

Напомним, что Холм снялся более чем в 70 фильмах. Наиболее известным он стал благодаря роли Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец". Кроме того, актер сыграл роль андроида Эша в "Чужом" и стал Вито Корнелиусом в "Пятом элементе".