Центробанк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня

Центробанк России снизил ключевую ставку до исторического минимума – до 4,5% годовых, сообщает РИА "Новости".

Столь резкое снижение, на один процентный пункт, наблюдается впервые за пять лет. При этом решение совпало с ожиданиями рынка. Начальник "Газпромбанка" Егор Сусин объяснил, что снижение создаст стимулирующие условия для российской экономики в целом и создаст позитивную обстановку для ипотечного и корпоративного кредитования.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для смягчения осталось значительное пространство, но применять его за один шаг или даже до конца годе необязательно. При этом рассматривался и такой вариант.

Напомним, что последний раз ключевую ставку снижали в апреле. Тогда ЦБ снизил ее до 5,5%, вернув на уровень исторического минимума конца 2013-го года, выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.