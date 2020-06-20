Ученые обнаружили, что отсутствие физической активности связано с более высоким риском смерти от рака, сообщает MedikForum.ru со ссылкой на исследование специалистов Онкологического центра Андерсона при Техасском университете.

Согласно полученным результатам, у людей, придерживающихся сидячего образа жизни, уровень смертности от рака более чем на 80% выше, чем у тех, кто старается чаще двигаться. Чтобы это установить, эксперты взяли группу людей и с помощью акселерометра замерили активность подопытных в течение дня.

"Наши данные показывают, что количество времени, которое человек проводит сидя перед постановкой диагноза, определяет время до смерти от рака", – рассказывает Сьюзан Гилкрист, автор эксперимента.

Исследователи также обнаружили, что всего 30 минут дополнительной физической активности высокой или умеренной интенсивности в день снижает риск развития онкологических заболеваний почти на треть. Кроме того, почти на 10% риск снижается и при занятиях низкой интенсивности, вроде ходьбы.