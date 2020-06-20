В МИД Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В министерстве иностранных дел Великобритании прокомментировали статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне для американского журнала The National Interest, сообщает РИА "Новости".

Представитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что общая история не должна использоваться как политический инструмент и переписываться в угоду интересам отдельных стран. Он также отметил, что победа над нацистами стала возможной благодаря усилиям антигитлеровской коалиции.

"Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима", – добавил собеседник агентства.

Напомним, статья "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" Владимира Путина была опубликована в американском журнале National Interest 18 июня. В ней российский лидер предлагает "всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны", а также призывает хранить историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.