Жительница Алтая поверила мошеннику и лишилась своих сбережений

44-летняя жительница Горно-Алтайска поверила мошеннику и лишилась крупной суммы денег со своего счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

По информации ведомства, пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил горожанке, что с ее банковской карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы избежать утраты средств, злоумышленник попросил женщину незамедлительно сообщить данные карты и коды из СМС, отправленные на ее телефон.

Когда потерпевшая выполнила требования незнакомца, сразу после окончания разговора ей поступило сообщение о списании с ее банковского счета 89 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело.