Уже более 8 тысяч человек с коронавирусом скончались в России

За минувшие сутки в России зарегистрировали 161 летальный случай среди пациентов с коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, общее количество смертей из-за COVID-19 в стране выросло до 8 002.

Также за последние сутки в стране выявили 7 889 зараженных коронавирусной инфекцией в 85 регионах, а общее число заболеваний достигло 576 952 человек.

Наибольший прирост зараженных зафиксировали в Москве – 1 057 человек, Московской области – 591, Ханты-Мансийском АО – 280, Санкт-Петербурге – 232 и Нижегородской области – 228.

За сутки из российских больниц выписали еще 10 186 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране выздоровели 334 592 человека.

Напомним, в Алтайском крае на 20 июня насчитывается 3 226 инфицированных коронавирусом, а количество летальных случаев достигло 52.