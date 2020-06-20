Адвокат Ефремова намерен "жестко" побеседовать с актером

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании родственников погибшего в аварии Сергея Захарова "заработать" и пообещал провести с артистом "жесткий" разговор. Об этом сообщает издание Starhit.

"Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить", — рассказал юрист.

Пашаев рассказал, что его подзащитный очень сильно страдает и хотел им помочь "по-человечески", однако юрист больше не намерен "ни за кем бегать". Он также отметил, что если бы родственники погибшего взяли деньги, актеру морально было бы легче.

Он заявил, что намерен провести "жесткий" разговор с Ефремовым, подчеркнув, что теперь вопрос о возмещении решит суд.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Будучи пьяным за рулем своего автомобиля, артист вылетел на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам артист не пострадал и до 9 августа будет находиться под домашним арестом. Сейчас Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.