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Дендрарий вновь принимает посетителей в Барнауле

, ИА "Амител"
Открытие откладывали из-за распространения коронавируса
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Барнаульский дендрарий возобновил прием посетителей, сообщает газета "Вечерний Барнаул". Желающие прогуляться по зеленой зоне раньше не могли этого сделать в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

После частичного снятия ограничений дендрарий вновь открыт для населения. Стоимость прогулки осталась прежней – от 30 до 150 рублей (экскурсии оплачиваются дополнительно).

Как ранее писал amic.ru, в 2018 году дендрарий перенес мощнейший ураган, повредивший 30% деревьев. Ущерб составил свыше 10 млн рублей.

Работающие в парке эксперты рассказывали, что от бедствия пострадало практически каждое дерево, а около трети насаждений попросту было выломано. За год была проделана колоссальная работа, чтобы восстановить хотя бы часть былой красоты.

В работах по восстановлению дендрария участвовали сотрудники парка, МЧС и волонтеры. Финансовой помощи оказано не было. По словам руководителя отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко Александра Канарского, здесь привыкли рассчитывать только на свои силы.

Полное восстановление назвали вопросом времени, причем весьма долгого. Для того чтобы вырастить деревья, понадобятся десятки лет, а некоторые образцы будут высаживать семенами.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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