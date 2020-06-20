Четверть лесных пожаров в Алтайском крае произошло из-за гроз

По данным на 19 июня, за сутки от пожаров пострадало пять участков земли лесного фонда Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Минприроды. Возгорания ликвидированы в Михайловском, Тальменском и Шелаболихинском районах.

В 2020 году в Алтайском крае с начала пожароопасного сезона (10 апреля) произошло 211 лесных пожаров (за аналогичный период 2019 года – 164).

Их общая площадь составила 2949,62 га (в 2019-м – 372,63 га). Таким образом, площадь, пройденная огнем, выросла в 7,9 раза.

Причиной более четверти возгораний, нанесших ущерб лесному фонду, послужили грозовые разряды. От удара молнии произошло 66 пожаров.

Самое крупное число лесных возгораний случилось по вине посетителей леса (107) и в результате сельскохозяйственных палов (37).