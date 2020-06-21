Алтайский футболист забил первый гол за "Спартак"

Нападающий Александр Соболев забил первый гол в официальном матче после перехода в московский "Спартак".

Воспитанник алтайского футбола открыл счет в выездном матче против тульского "Арсенала". На последней минуте первого тайма Соболев на ложном замахе обыграл футболиста соперника и неотразимо пробил дальний угол. Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:3.

Как уже сообщал amic.ru, в мае московский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о выкупе Соболева у самарских "Крыльев Советов".

Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Минувшей зимой он перешел в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".

В октябре 2019 года форвард получил первый вызов в сборную России. В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 21 матче Российской Премьер-лиги, записав на свой счет 10 голов и четыре результативные передачи.