СМИ: Анастасия Заворотнюк скоро вернется в кино

Актриса Анастасию Заворотнюк уже выздоравливает и намерена в скором времени вернуться к съемкам в кино, сообщает журнал о шоу-бизнесе Popcake.

"Настя уверенно идет на поправку, скоро вы её увидите в кино и на сцене", — заявил источник издания.

А научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Михайлович Чумаков поведал журналистам, что муж артистки отказался от экспериментального метода лечения рака, так как у Заворотнюк "наметилась ремиссия".

Как ранее писал amic.ru, в начале года стало известно, что актрису выписали из московской клиники. СМИ назвали три наиболее вероятных варианта, почему это произошло.

В середине сентября продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о здоровье Заворотнюк. По его словам, врачи дают неутешительный прогноз.

Он заявил, что его не пустили к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние. Разин подтвердил, что у нее последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.

В апреле Заворотнюк выписали из больницы с диагнозом "глиобластома" (рак головного мозга).