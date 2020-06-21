Алтайские полицейские задержали сельских угонщиков мопедов

Сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые подозреваются в угонах мопедов. Оба злоумышленника проживают в одном населенном пункте Михайловского района, сообщили в МВД.

Один из них на попутках приехал в Волчиху, увидел мопед, который стоял на улице, и стал дожидаться ночи, чтобы его украсть. Коротая время, он посмотрел в интернете, как завести технику без ключа. Поздно вечером преступник укатил мопед на окраину улицы, завел и уехал в свою деревню, где разобрал украденное на запчасти и продал за пять тысяч рублей.

Через несколько дней односельчанин подозреваемого также приехал в Волчиху и из гаража одной из усадеб похитил мопед стоимостью 50 тысяч рублей. На нем злоумышленник приехал к себе домой, там снял с него сиденье, фары, пластиковые детали корпуса, заменив их своими, со старого мопеда, и стал ездить по населенному пункту.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье "Кража".