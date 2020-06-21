За сутки в России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных составило 584 680 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения инфекции в среднем по стране с начала недели не превышает единицы и на воскресенье составляет 0,95.

На 21 июня из больниц выписалось еще 5119 пациентов, всего выздороветь успели 339 711, умерло с подтвержденным коронавирусом 109 человек, общее число летальных случаев достигло 8111.

Как ранее сообщил amic.ru, за сутки в Алтайском крае обнаружено 72 новых заболевших, всего в регионе зарегистрировано 3298 инфицированных COVID-19.