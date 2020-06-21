Путин раскритиковал чиновников, которые выставляют благосостояние напоказ

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые выставляют напоказ свое благосостояние. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", – сказал глава государства.

При этом Путин заметил, что показной аскетизм также не пример для подражания.

Ранее amic.ru сообщил, что Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый президентский срок при условии, что россияне поддержат поправки к Конституции. По его мнению, непринятие изменений приведет к нарушению стабильной работы власти, поскольку та "начнет искать преемников".