Анджелина Джоли рассказала о том, что стало причиной их развода с Брэдом Питтом. По ее словам, на этот шаг пара пошла ради своих детей, пишет Vogue.

"Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают собственную правду и думают своей головой", – сказала актриса и добавила, что ее дети "очень смелые и сильные молодые люди".

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, трое из которых приемные. Через два года Джоли подала на развод из-за несогласия с воспитательными методами своего супруга.