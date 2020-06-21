Такой день. Солнечное затмение и две молодые девушки, погибшие в ДТП

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 21 июня. Без коронавируса.

Жители России увидели первое в 2020 году солнечное затмение. Из-за туч и облаков за природным явлением можно было наблюдать не везде. Общая длительность затмения – два часа и шесть минут, а максимальная фаза в Барнауле произошла в 13:54. Для тех, кто не смог посмотреть природное явление, мы сделали фотоподборку.

21 июня в России отмечают День медицинского работника. С профессиональным праздником врачей, средний и младший медицинский персонал поздравил губернатор Виктор Томенко. Кроме того, 28 медиков из Алтайского края получили благодарности и почетные грамоты от президента РФ, а 19 сотрудников Роспотребнадзора – ордена и медали.

В барнаульской квартире во время ремонта крыши рухнул потолок – в перекрытии образовалась метровая дыра, а строительный мусор упал прямо на кухонную плиту.

Две 19-летние девушки из Камня-на-Оби погибли в ДТП на новосибирской трассе. Автомобиль влетел в кирпичную опору забора и перевернулся. Пьяный водитель и пассажир на переднем сиденье отделались ссадинами.

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в масштабном музыкальном проекте, посвященном Дню молодежи. Желающие могут поучаствовать в записи видеоролика, на котором жители региона исполняют гимн России.