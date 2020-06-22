Доктор Мясников назвал список продуктов, снижающих уровень холестерина в крови

Врач и телеведущий Александр Мясников во время эфира передачи на телеканале "Россия 1" назвал орехи самым эффективным продуктом для снижения уровня холестерина.

"Семьдесят граммов орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграммов аторвастатина – одного из популярных лекарств для понижения этого показателя", – сказал Мясников.

Кроме того, побороть повышенный холестерин поможет дикий рис, зеленый чай и красный виноград. Полезна будет и рыба – содержащиеся в ней полиненасыщенные жирные кислоты повышают "хороший" холестерин и снижают "плохой".

Также крайне полезным является чеснок. По словам врача, для контроля уровня липидов в крови в сутки достаточно съедать одну дольку.