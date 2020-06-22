Сцены с Михаилом Ефремовым вырежут из сериала о вампирах

Российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, вырежут из сериала "Вампиры средней полосы", рассказал коллега актера по проекту Дмитрий Лысенков.

Он сообщил, что продюсеры картины решили ее доснять и взять на роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста. "Надо дождаться холодного времени года – без зелени. Тогда и начнем снимать натуру", – цитирует Лысенкова "Комсомольская правда".

Отмечается, что съемки сериала "Вампиры средней полосы" проходили в Смоленской области до пандемии. Ефремова утвердили на роль бессмертного вампира Святослава Вернидубовича, однако теперь эту роль может сыграть Юрий Стоянов.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Будучи пьяным за рулем своего джипа, актер вылетел на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам артист не пострадал и до 9 августа находится под домашним арестом. Сейчас Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.