Сбережения "под рукой". Клиенты ВТБ в мае открыли на 40% больше вкладов

Жители России стали открывать больше вкладов. Число открытых в ВТБ новых депозитов в мае выросло на 40% по сравнению с апрелем и составило более 160 тыс. штук. Из них только новые клиенты разместили 32 млрд рублей, что на 73% больше, чем в апреле.

По словам начальника управления "Сбережения ВТБ" Марии Ворониной, эти цифры говорят о возвращении спроса на сберегательные продукты на уровень до пандемии. Кроме того, на этот рост повлияло ослабление ограничений по самоизоляции в регионах и частичное возобновление работы офисов банка.

"Несмотря на "короткий" месяц с большим количеством нерабочих дней, общий объем размещенных средств на срочных вкладах составил более 180 млрд рублей – это на 25% больше, чем в апреле. Но в продолжение тенденции, начавшейся в апреле, вкладчики по-прежнему предпочитали держать деньги "под рукой" – на более коротких рублевых депозитах", – говорит Мария Воронина.

В мае также на 20% по сравнению с мартом и апрелем увеличился объем средств, которые клиенты ВТБ переразместили на рублевых вкладах банка.

"Все эти цифры могут говорить о том, что клиенты постепенно возвращаются к более активному сберегательному поведению", – отмечает Мария Воронина.

Более 70% всех депозитов в мае было открыто онлайн, хотя часть клиентов продолжали обращаться в дежурные отделения банка. Среди них больше всего в Москве и области, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Самарская и Тульская области. На эти пять регионов пришлось порядка 45% всех открытых в отделениях депозитов.