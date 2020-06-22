Жители Горного Алтая делятся фото и видео июньского снегопада

Фото: vk.com/teletski, vk.com/incident22, instagram.com/barcykowa, instagram.com/n.ong04, instagram.com/talisman732, instagram.com/kati_pozhidaeva, instagram.com/el_kseniya, instagram.com/7_pika_chuu_777, instagram.com/bazaotdyha.altai

Жители Республики Алтай в социальных сетях выкладывают фотографии образовавшихся сугробов в середине лета. Одним из мест, где выпало больше всего снега, стал Семинский перевал.

Снег окрасил в белый цвет окрестности излюбленного места отдыха в горах. Некоторые решили не упускать возможности: поиграли в снежки и даже слепили снеговиков.

Как писал amic.ru в воскресенье, обильный снегопад прошел в Горном Алтае 21 июня. Некоторые места буквально завалило снегом.

Примечательно, что это не первый подобный случай. Так, в прошлом году туристы из Алтайского края наблюдали снегопад 25 июня в Республике Алтай.