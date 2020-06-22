Плановую медпомощь пожилым людям в Алтайском крае окажут на дому

В Алтайском крае в период пандемии к пожилым людям будут доставлять на дом медиков, сообщает пресс-служба регионального Министерства социальной защиты.

Отмечается, что из-за временной приостановки оказания плановой медицинской помощи Минсоцзащиты и Минздрав Алтайского края утвердили порядок доставки медицинских работников к гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности.

Медицинские организации будут ежедневно определять, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача для диспансерного наблюдения, взятия анализов, выписки рецептов и проведения инструментальной диагностики. Для оказания плановой медпомощи организуют работу мобильных бригад.