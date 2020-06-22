Юрист или управляющая "Марии-Ра"? Кто самая красивая сотрудница офиса в Барнауле

Бухгалтер, юрист, аналитик, управляющая магазином "Мария-Ра" и еще более 15 девушек из компаний Барнаула, которые будут участвовать в дистанционном кастинге 11-го сезона конкурса красоты "Мисс Офис – 2020". Он пройдет 26 июня и в нем примут участие офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Портал amic.ru предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 19 июня и прошел предкастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов станет победителем по версии читателей портала amic.ru. Итоги голосования будут опубликованы на нашем сайте и в социальных сетях конкурса.

Победительницы дистанционного кастинга получат возможность представить Барнаул в полуфинале конкурса и выиграть 2 миллиона рублей в качестве главного приза, роскошную непереходящую корону и стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус".

Итоги кастинга будут объявлены на официальном сайте конкурса красоты "Мисс Офис".

Отправить заявку прямо сейчас – www.missoffice.org/anketa.php

Ну а пока же голосуем за самую красивую офисную сотрудницу в Барнауле. Голосование доступно только для подписчиков amic.ru в группе "ВКонтакте".