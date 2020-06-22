Цена проезда в троллейбусах Рубцовска вырастет до 22 рублей

С 1 июля 2020 года пассажирам троллейбусов Рубцовска придется платить 22 рубля за одну поездку и еще столько же – за провоз багажа. Это на два рубля выше, чем ранее.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, повышение стоимости обосновывается сложным финансовым положением муниципального троллейбусного предприятия.

Его траты выросли из-за роста расходов на "обслуживание подвижного состава, ГСМ, страховок и расходных материалов, исполнения требований законодательства по обеспечению транспортной безопасности", утверждают в городской администрации.

Стоимость месячного проездного для школьников составит 385 рублей, для студентов – 770 рублей, для граждан 990 рублей, для организаций 1200 рублей..