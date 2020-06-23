Мармеладзе и Колбасков. Соцсети заполонили мемы о российских звездах и еде

В последние дни в Сети завирусились "съедобные" мемы о звездах отечественной эстрады. Пользователи соединяют по схожести фамилии музыкантов и название еды. Несколько лет назад в интернете уже были популярными "шлакоблокунь", "сомолёт", "карусельдь", теперь пришла очередь "Мармеладзе", "Колбасков" и "Лещенко" (тут даже ничего и менять не пришлось). К слову, сегодня, 23 июня, Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей. Певец обладает отличным чувством юмора: достаточно заглянуть к нему в Instagram. И сам он не редко становится мемом, новая волна шуток это только подкрепляет.

никто:

абсолютно никто:

актуальная тема в россии: мармеладзе pic.twitter.com/fK4JXdkSvF — карамельный пончик🍩 (@awful000) June 20, 2020