Купить и не прогадать. Сколько стоит жилье в Москве и Питере

Если вы планируете переезд в Санкт-Петербург или Москву, купить там квартиру для себя или просто инвестировать сбережения, то это можно сделать дистанционно. В этом деле поможет компания "Барнаулкапстрой", которая давно работает с крупными застройщиками тех регионов.

Как купить?

Чтобы приобрести недвижимость в Москве и Питере, не нужно туда лететь, тратить время и деньги. Просто придите в офис продаж компании "Барнаулкапстрой", где специалисты предложат варианты квартир, расскажут о них, посоветуют выгодные для покупки районы столицы. Также могут подготовить индивидуальный запрос на определенных условиях, например, по платежам и скидкам.

Вся сделка проходит в Барнауле. Покупатель производит оплату только после того, как из Москвы приходят документы о регистрации со штампом Росреестра.

Что купить в Москве

ЖК арт-класса "Зиларт" – комплексная городская среда со своими садами, школами, театрами, концертными залами, торговыми центрами и музеем. Общая площадь московского комплекса составляет более 65 гектаров земли, 10 из которых отведено под парковую зону отдыха и прогулок. До Кремля – всего пять километров, недалеко находится набережная Марка Шагала.

"Зиларт" предлагает квартиры разных площадей: от однокомнатных 34 кв. метра до многокомнатных 222 "квадрата". "Однушку" (34-35 кв.м) можно купить за сумму от 9 до 25 миллионов рублей, "двушки" (50-90 кв. м) – за 13-37 млн рублей. Трехкомнатные квартиры продаются в диапазоне от 17 до 41 миллиона рублей. Проектная декларация.

Жилой комплекс "Ленинградка 58" – для тех, кто любит комфорт, городское движение, ценит время. Это современный ЖК бизнес-класса в престижном районе Москвы. Его изюминка – квартиры с террасами, откуда открывается потрясающий вид на Химкинское водохранилище. Для автомобилей предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

"Однушка" в "Ленинградке 58" стоит от 9 до 12 миллионов рублей, "двушки" – от 12 до 18 млн рублей, а "трешки" – от 17 до 23 млн рублей. Проектная декларация.

Что купить в Санкт-Петербурге

Жилой комплекс комфорт-класса "Шуваловский". Он находится в нескольких шагах от Шуваловского карьера. До метро – 15 минут. Здесь есть все для комфортной и спокойной жизни: два детских сада, школа с бассейном, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, прогулочные аллеи, магазины. На этаже в домах небольшое количество квартир.

Однокомнатную площадью 35-40 кв. м можно купить чуть больше чем за четыре миллиона рублей. Стоимость двухкомнатной (50-66 кв. м) варьируется 5,9 до 7,8 млн рублей, а "трешка" площадью 81-98 кв. м обойдется покупателям в 8,9-10,7 млн рублей. Проектная декларация.

ЖК "Заповедный парк" строится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здесь тихо, свежий воздух и много места для отдыха, прогулок и пикников. На территории жилого комплекса два детских сада, детские площадки, велосипедные дорожки, крытые наземные парковки.

Цена за однокомнатную квартиру – от 3,7 до 5, 4 млн рублей, за двухкомнатную – 5,1-5,7 млн рублей, трехкомнатную – 6,7-6,9 млн рублей. Также в продаже имеются студии площадью от 19 до 22 квадратных метров по стоимости до 2,9 млн рублей. Проектная декларация.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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