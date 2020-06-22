Пропавшего в Барнауле ребенка нашли живым

Пропавший девятилетний житель Барнаула найден живым, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт – Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее появилась информация о том, что ребенок ушел гулять и не вернулся. Его местонахождение оставалось неизвестным с 21 июня.

"Найден, жив", – написали волонтеры утром 22 июня. Обстоятельства обнаружения пропавшего школьника не уточнили.

Как писал amic.ru, тело другого девятилетнего мальчика обнаружили в Троицком районе Алтайского края. Следователи возбудили уголовное дело.