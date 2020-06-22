Известный российский актер, продюсер и шоумен Сергей Светлаков прибыл на Алтай. Одним из жителей региона, которому удалось сфотографироваться с артистом, стал барнаульский теннисист Евгений Кузнецов.

"Любой турнир забрать готовы Кузнецов со Светлаковым", – подписал снимок спортсмен на своей странице в Instagram.

Как ранее писал amic.ru, в этом сезоне на Алтае заметили и других известных артистов. В их числе Андрей Мерзликин и Павел Деревянко. Примечательно, что оба посетили памятник Шукшину в Сростках.

Сергей Светлаков – бывший участник команды КВН "Уральские пельмени". С 2006 по 2012 год снимался в популярном телепроекте "Наша Russia". Был соведущим юмористической программы "Прожекторперисхилтон", снимался в кинотрилогии "Елки", фильмах "Горько", "Джунгли", "Камень". Продюсер и член жюри шоу "Слава богу, ты пришел", ведущий комедийного шоу "Русские не смеются".