В России на треть выросли продажи смартфонов

Спрос на смартфоны в России подскочил на треть, при этом россияне стали чаще интересоваться бюджетными девайсами до 10 тысяч рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

Отмечается, что после открытия офлайн-магазинов в начале июня продажи смартфонов выросли на 33% в денежном эквиваленте и на 31% – в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, на первой неделе июня почти в два раза (на 48%) подскочили продажи доступных гаджетов дешевле 10 тысяч рублей. В целом наиболее популярными моделями стали Samsung Galaxy A51 и A01, Honor 9S и iPhone 11, сообщили в "Связном". В сети "М.Видео – Эльдорадо" рассказали, что 85% проданных устройств относятся к брендам Huawei, Honor, Samsung, Xiaomi и Apple. В "Ситилинке" отмечают спрос на Redmi 7A и Samsung Galaxy A51.

Участники рынка связывают рост продаж с отложенным спросом, открытием офлайн-магазинов и стабилизацией курса рубля, а покупку доступных гаджетов – со снижением покупательной способности населения.