Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рекордное количество заболеваний коронавирусом за сутки. Показатель составил 183 020 человек. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте организации.

Наибольшее количество новых зараженных выявили в Бразилии – 55 тыс. человек, США – 37 тыс., и Индии – порядка 15 тыс. за сутки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 8 952 428 случаев заболевания и 468 331 смертей. При этом выздоровели 4 434 628 человек. В пятерке лидеров по количеству заражений – США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.

Ранее глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса. По его словам, 18 июня организации поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19.