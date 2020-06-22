За прошедшие сутки в России выявили 7600 новых случаев инфицирования COVID-19, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 592 280 человек.

Наибольший прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Москве – 1068 человек, Московской области – 506, Ханты-Мансийском АО – 295, Нижегородской области – 219 и Санкт-Петербурге – 217.

Также за сутки насчитали 95 летальных случаев, а общее количество умерших с диагнозом "коронавирус" увеличилось до 8206.

Кроме того, выздоровели еще 4705 человек. Всего из российских медучреждений с начала эпидемии выписали 344 416 человек.

Напомним, в Алтайском крае за минувшие сутки число заболевших выросло до 3371. Новых летальных случаев на 22 июня не выявлено.