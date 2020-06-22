Дерево остановило угонщиков в Алтайском крае

В Бийске сотрудники полиции задержали двух автоугонщиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, накануне 31-летний сборщик мебели вернулся домой и припарковал свой ВАЗ-2106 у подъезда. Около четырех часов утра ему позвонил сотрудник ГИБДД и сообщил, что его автомобиль находится в одном из дворов города со следами ДТП.

В ходе расследования стражи порядка выявили подозреваемых — ими оказались молодые люди 2000-го и 1997-го годов рождения.

Они признались, что хотели просто покататься на авто, которое не было оборудовано сигнализацией. Однако далеко уехать не удалось, поскольку они врезались в дерево. После столкновения подозреваемые скрылись с места аварии.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Угон". Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.