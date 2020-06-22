Медсестра на Алтае благодаря выплатам по COVID осуществила мечту, купив мебель

Сотрудники соцслужб в Алтайском крае, которые отработали в закрытом режиме две недели в домах-интернатах, получили дополнительные выплаты, обещанные президентом Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты региона, деньги получили врачи, средний и младший медперсонал, а также технический персонал учреждений.

Сумма выплат не уточняется, но в ведомстве сообщили, что в настоящее время в особом режиме работают 10 краевых социальных учреждений, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. В них проживают 2694 гражданина.

Минсоцзащиты дополнил релиз комментарием медсестры Павловского психоневрологического интерната Татьяны Кармановой, которая поблагодарила президента страны за дополнительные деньги за работу в "закрытом" режиме. На эти средства женщина сделала ремонт, купила новую мебель, осуществив многолетнюю мечту.

"Мы с коллегами очень обрадовались, когда узнали о том, что президент России принял решение поощрить труд медицинских и социальных работников. Конечно, не буду лукавить, у нас напряженная работа и достаточно непросто работать в "закрытом" режиме. Скучаю по родным и близким, меня дома ждут любимые супруг и двое детей. Одному – 13 лет, другому – 20. Стимулирующую выплату планирую потратить на ремонт в доме, приобрести мебель. Очень давно мечтала об этом и теперь моя мечта осуществится", – сказала Татьяна Карманова.

Медсестра добавила, что помогать людям – это профессиональный долг всех соцработников.

Ранее власти Алтайского края разработали специальный режим для всех домов-интернатов. Руководство учреждений сформировало сменные бригады – каждые по 14 дней. Сотрудники спят, едят на работе и не выходят две недели за пределы дома-интерната. После этого их меняет вторая бригада.

За работу "взаперти" соцработникам пообещали дополнительные надбавки к зарплате – из средств краевого бюджета и фонда заработной платы. Какие именно – в ведомстве не уточнили. Сейчас средняя заработная плата соцработников в регионе около 17-19 тысяч рублей.