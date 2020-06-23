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Вместо парада: особую праздничную атмосферу в Барнауле создадут песнями и стихами

, ИА "Амител"
Благодарность за Победу жители края выразили в творчестве

Барнаул в этом году остался без Парада Победы из-за сложной эпидемиологической обстановки. Но это не повод лишать барнаульцев особого настроения в 75-летнюю годовщину великого праздника, решили организаторы акции "Парад Победителей". На больших экранах города 24 июня будут показывать видео с песнями и стихами военных лет, которые исполнили неравнодушные горожане.

В городах страны всероссийская акция пройдет по-разному, пояснил один из организаторов, директор Краевого дворца молодежи Никита Свиридов. По его словам, главная идея – воссоздать на улицах уникальную эмоциональную атмосферу праздника. Поскольку массовые мероприятия в городе запрещены, акцию проведут в онлайн-формате. Записанные барнаульцами песни военных лет покажут на больших экранах возле крупных барнаульских ТЦ. Жители города смогут услышать "Катюшу", "День Победы" и "Для героев былых времен". Кроме того, с экранов будут звучать стихи о войне.

"Песни мы записывали еще к 9 Мая в рамках акции "Онлайн-хор". Каждый у себя дома записал песню или фрагмент, и из этого мы сделали красивые ролики. Тогда и от горожан, и от самих участников были только самые положительные отзывы. Поэтому мы решили этот опыт повторить. Проработали вопрос с ТЦ, чтобы они транслировали наши видео на больших экранах. Живые концерты сейчас запрещены, но те песни и стихи, которые напоминают нам о важности Победы, все равно должны прозвучать", – отметил Свиридов.

Принять участие мог любой желающий. Для этого нужно было откликнуться на призыв и записать видео с исполнением песни или стихотворения. По словам организаторов акции, большинство исполнителей – бойцы студенческих отрядов. Они из года в год участвуют в живых акциях и поздравляют ветеранов лично.

Но поскольку в этом году такой возможности нет, акция стала возможностью творчески выразить свою благодарность ветеранам, рассказала Екатерина Ермоленко, которая приняла участие в записи всех трех песен.

"Я учусь на вокалиста, это у меня получается лучше всего. А потому от меня это, пожалуй, самый лучший подарок для жителей. Я из семьи военных, поэтому к праздникам, посвященным Победе, у нас особое отношение. Главное – не забывать подвиг наших родных, иначе он потеряет всякий смысл. Конечно, петь я привыкла вживую. Но у нового формата есть один огромный плюс – так наши песни услышит гораздо больше людей", – подчеркнула Екатерина.

Студентка Анна Князева в рамках акции прочитала стихотворение "Ты вернешься" Юлии Друниной. К выбору произведения она подошла основательно.

"Мне понравилось, что эти стихи написаны от лица женщины. Часто Победу связывают в основном с мужчинами. Даже говорят, что у войны не женское лицо. Но я хотела напомнить, что на самом деле много женщин точно так же воевали на фронте и совершали подвиги. Нельзя забывать и о тех, кто оставался в тылу, трудился на благо фронта и ждал с войны родных", – рассказала Анна.

Кроме трансляции на больших экранах, произведения можно будет послушать и в соцсетях. Например, в официальной группе регионального Управления молодежной политики во "ВКонтакте".

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

23.06.2020 09:39
- гость -

Какой губернатор, такой и праздник?

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