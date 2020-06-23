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Тачку на прокачку. Беспощадный русский тюнинг

, ИА "Амител"
Когда хочешь выглядеть на стиле, но бюджет скуден

Фото из свободных источников

Попытки превратить своего любимого "железного коня" в модную штучку не всегда заканчиваются успехом. Хороший тюнинг – дело, требующее денег и чаще всего много сил. Однако это не мешает автолюбителям во что бы то ни стало воплотить свои фантазии. Выглядит это, мягко говоря, странно, но эффектно. Может, именно этого добивались авторы шедевров из нашей подборки.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

23.06.2020 09:16
- гость -

Как теперь это развидеть?

23.06.2020 09:22
- гость -

Беспощадный русский тюнинг

одна фотка точно не русский тюнинг и еще одна под вопросом

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