Тачку на прокачку. Беспощадный русский тюнинг

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Попытки превратить своего любимого "железного коня" в модную штучку не всегда заканчиваются успехом. Хороший тюнинг – дело, требующее денег и чаще всего много сил. Однако это не мешает автолюбителям во что бы то ни стало воплотить свои фантазии. Выглядит это, мягко говоря, странно, но эффектно. Может, именно этого добивались авторы шедевров из нашей подборки.