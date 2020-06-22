Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова российского лидера о том, что если поправку об обнулении президентских сроков не примут, то власти вместо нормальной работы бросят все силы на поиск преемника. Песков заявил, что ротация власти в России происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно.
"Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно", — ответил Песков.
Ранее amiс.ru сообщал, что Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый президентский срок, если эта поправка появится в Конституции.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования сделают выходным.
Комментарии
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не может комментировать и контролировать все заявления сотрудников администрации президента.
"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон (пресс-секретарь президента. — Прим. ред.) Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.
* похоже у "пургоносца" рецидив после перенесённого заболевания.