Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова российского лидера о том, что если поправку об обнулении президентских сроков не примут, то власти вместо нормальной работы бросят все силы на поиск преемника. Песков заявил, что ротация власти в России происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно.

"Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно", — ответил Песков.

Ранее amiс.ru сообщал, что Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый президентский срок, если эта поправка появится в Конституции.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования сделают выходным.