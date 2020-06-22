В Алтайском крае начали строить гостиничный комплекс с казино

Подрядчики приступили к земляным работам на территории, где в будущем появится гостиничный комплекс с казино, сообщает Инвестиционный портал Алтайского края.

Ожидается, что ввод комплекса в эксплуатацию обеспечит создание более 300 рабочих мест со средней заработной платой не менее 24 тыс. рублей.

Часть работ завершат до конца текущего года. В частности, на 2020-й запланировано введение в эксплуатацию слот-зал. По организации строительства и управления четырехзвездочным отелем ведутся переговоры с представителями мировых брендов, заверил руководитель компании-инвестора Алексей Сакварелидзе.

Ранее amic.ru писал, что в сентябре 2019 года власти региона подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству многофункционального развлекательного комплекса с казино. Работы должны завершиться к 2024 году и обойдутся инвестору в 3,6 млрд рублей.

Это будет гостиница на 150 мест, казино, слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. Инвестор взял в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 гектара.

Пока же в "Сибирской монете" запустили только одно казино – Altai Palace. В 2019 году его посетило 140 тысяч человек. Сейчас казино, как и все туристические объекты, закрыто из-за ограничений по коронавирусу.