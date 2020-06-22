Алтайский край стал одним из лидеров Сибири по борьбе с COVID-19

Алтайский край на 22 июня достиг показателя в 143 заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек. За прошедшую неделю этот индекс вырос на 21,4 пункта, тем не менее регион занял вторую строчку рейтинга субъектов СФО с самыми низкими данными, сообщает краевой оперативный штаб.

Как отмечается, коэффициент заболеваемости в Алтайском крае ниже не только среднесибирского (194,6), но и общероссийского (403,3).

В штабе подчеркнули, что этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории и является основой для планирования лечебно-профилактических мероприятий.

Как уже сообщал amiс.ru, в Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 73 новых случая заражения коронавирусом. Всего в крае с начала эпидемии насчитали 3 371 инфицированного.