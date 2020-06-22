В Барнауле подскочили цены на ягоды

Стоимость ягоды в Барнауле поднялась на 20-30% в сравнении с прошлым годом, сообщает "Алтайская правда".

Серьезный скачок стоимости на рынках наблюдается у клубники и земляники. Так, полулитровый стакан виктории в 2019-м стоил 70-100 рублей, в то время как сейчас – 130-150 рублей.

Почти в полтора раза подорожала и земляника. За один стаканчик придется заплатить от 250 до 350 рублей.

По словам дачников, такая стоимость связана с неурожайным годом. По их словам, на это повлияли апрельская жара и майские заморозки.

Не забыли садоводы упомянуть и цены в магазинах, которые также не остались на уровне прошлогодних.