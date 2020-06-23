Неправильное использование смартфона в жаркую погоду может привести к поломке устройства или даже его самовозгоранию, заявил руководитель Hi-Tech mаil.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.

По его словам, перепады температур крайне негативно сказываются на аккумуляторах устройств. Рябинин отметил, что температура воздуха на солнце уже превышает +40 градусов, что опасно для смартфона. Значительно увеличивает риск самовозгорания гаджета его непосредственное нахождение под воздействием прямых солнечных лучей.

Кроме того, перегрев дейваса могут вызвать ресурсоемкие приложения, дополнительно нагружающие батарею, а также плотные чехлы, которые препятствуют нормальной циркуляции воздуха.

Если же смартфон сильно нагрелся на солнце, то не следует пытаться его резко охладить, поскольку перепады температур могут только сломать устройство. Вместо этого лучше дать гаджету плавно остыть, подчеркнул эксперт.