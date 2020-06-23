Неправильное использование смартфона в жаркую погоду может привести к поломке устройства или даже его самовозгоранию, заявил руководитель Hi-Tech mаil.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.
По его словам, перепады температур крайне негативно сказываются на аккумуляторах устройств. Рябинин отметил, что температура воздуха на солнце уже превышает +40 градусов, что опасно для смартфона. Значительно увеличивает риск самовозгорания гаджета его непосредственное нахождение под воздействием прямых солнечных лучей.
Кроме того, перегрев дейваса могут вызвать ресурсоемкие приложения, дополнительно нагружающие батарею, а также плотные чехлы, которые препятствуют нормальной циркуляции воздуха.
Если же смартфон сильно нагрелся на солнце, то не следует пытаться его резко охладить, поскольку перепады температур могут только сломать устройство. Вместо этого лучше дать гаджету плавно остыть, подчеркнул эксперт.
Комментарии
Если изделие сильно нагреется , то его надо быстро опустить в холодную воду. Этот процесс называется закалкой. Оно приобретает новые свойства, становится твёрже, им, например, после этого можно будет колоть орехи.
23.06.2020 08:12
- гость -
Согласен!
Эти олухи если бы изучали материаловедение тоже были бы в курсе.
Видимо у вас телефонов водонепроницаемых никогда небыло, поэтому шутейки звучат якобы смешно. Но нет.