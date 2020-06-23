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Мальчика, которого бабушка запирала в погребе, забрали из семьи в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Ребенка поместили в центр помощи детям
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Семилетнего мальчика, которого связывала родная бабушка и держала запертым в погребе, забрали из семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева в беседе с РИА "Новости".

По ее словам, ребенка поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Казанцева также отметила, что с директором учреждения договорились о проведении реабилитационной работы.

Бабушку, которая была опекуном мальчика, лишили права исполнять обязанности в отношении ребенка. Вместе с тем семья не состояла на профилактическом учете.

Как уже сообщал amic.ru, с мая по июнь 2020 года 61-летняя жительница Горняка неоднократно применяла физическое насилие по отношению к внуку, запирала в погребе и связывала ему руки и ноги.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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