Мальчика, которого бабушка запирала в погребе, забрали из семьи в Алтайском крае

Семилетнего мальчика, которого связывала родная бабушка и держала запертым в погребе, забрали из семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева в беседе с РИА "Новости".

По ее словам, ребенка поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Казанцева также отметила, что с директором учреждения договорились о проведении реабилитационной работы.

Бабушку, которая была опекуном мальчика, лишили права исполнять обязанности в отношении ребенка. Вместе с тем семья не состояла на профилактическом учете.

Как уже сообщал amic.ru, с мая по июнь 2020 года 61-летняя жительница Горняка неоднократно применяла физическое насилие по отношению к внуку, запирала в погребе и связывала ему руки и ноги.