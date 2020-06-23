Алтайский край стал одним из лидеров по антидопинговой работе

Алтайский край занял третье место по антидопинговой работе в сфере спорта. Рейтинг составило Российское антидопинговое агентство ("РУСАДА"). Правда, опережают край еще 14 регионов.

Дело в том, что первую строчку разделили сразу 12 регионов. Это Архангельская, Астраханская, Белгородская, Калужская, Московская, Нижегородская и Свердловская области, Камчатский и Пермский края, республики Коми и Татарстан, а также Ханты-Мансийский АО. На второй позиции – Санкт-Петербург и Новосибирская область. Алтайский край единолично расположился на третьей строчке.

При составлении рейтинга аналитики учитывали наличие соглашения с "РУСАДА", присутствие в регионе специалиста, ответственного за антидопинговую работу, ежемесячные отчеты и ряд других факторов.

Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России. Эксперты оценивали субъекты по пяти критериям: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работу школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол. В итоге регион занял девятое место.