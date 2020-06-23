В Алтайском крае возобновляют работу библиотеки и музеи

С 23 июня в Алтайском крае возобновляют работу библиотеки, архивы и музеи, которые временно не принимали посетителей в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.
Вместе с тем в целях безопасности накладывается ограничение на максимальное число людей, которое может одновременно находиться в учреждении культуры. В частности, им пока не разрешено проводить массовые мероприятия.
При этом обслуживать будут только тех жителей региона, которые соблюдают требования Роспотребнадзора. Например, в помещение не допустят людей, которые не носят гигиенических масок.
Кроме того, посетителям придется измерять температуру, обрабатывать руки антисептиком и выдерживать социальную дистанцию.
Перед походом в культурные учреждения населению Алтайского края рекомендуют ознакомиться со сведениями о графике и режиме работы на их официальных сайтах.
Ранее amic.ru писал, что Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, возобновляется проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения и посещение поликлиник.
Комментарии
В действиях властей отсутствие логики- главное! В пандемию не работают поликлиники и больницы? Это как вообще возможно? Теперь открывают все- библиотеки, санатории и пр., но поликлиники нет! Они там заигрались, или в пандемию у них мозг вытек весь?
Откройте базы
и все кааааааак ломанулись в библиотЭки аж пыль столбом
в баню хочу, невесту на часок хочу, а власть мне предлагает на кости мамонта смотреть и пыльный томик Маркса полистать
А я ждала открытие библиотек, пойду в эту субботу в свою любимую на Молодежной за парой книг.
где в АК? я так понял где коэфф. меньше 1. ( в барнауле он больше)
23.06.2020 08:13
гость
Переходи в частный дом и у вас всю будет не зависимо от того кто там и что запрещает.
Откройте бассейны и спортивные залы!
Библиотеки закрыты, штат раздут, им всем надо платить. Решили вывести на работу. Хотя читателей летом мало, многие на дачах. Сотрудники будут сидеть и строчить в формулярах мертвых душ.