В Алтайском крае возобновляют работу библиотеки и музеи

С 23 июня в Алтайском крае возобновляют работу библиотеки, архивы и музеи, которые временно не принимали посетителей в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.

Вместе с тем в целях безопасности накладывается ограничение на максимальное число людей, которое может одновременно находиться в учреждении культуры. В частности, им пока не разрешено проводить массовые мероприятия.

При этом обслуживать будут только тех жителей региона, которые соблюдают требования Роспотребнадзора. Например, в помещение не допустят людей, которые не носят гигиенических масок.

Кроме того, посетителям придется измерять температуру, обрабатывать руки антисептиком и выдерживать социальную дистанцию.

Перед походом в культурные учреждения населению Алтайского края рекомендуют ознакомиться со сведениями о графике и режиме работы на их официальных сайтах.

Ранее amic.ru писал, что Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, возобновляется проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения и посещение поликлиник.