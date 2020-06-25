Споры на "китайском". Что делят в судах руководство рынка и бывший арендатор-должник

Уже несколько лет между администрацией АО "ТПК Алтайского края" и уроженцем Вьетнама, гражданином РФ Чу Хонг Ханем идет спор, из-за которого бюджет региона недополучает положенные деньги. Руководство комплекса пытается через суд вернуть долги со стороны индивидуального предпринимателя, имевшего на рынке более сотни киосков. По некоторым суммам уже есть положительные решения суда, которые бизнесмен не исполняет. Как утверждают в администрации рынка, не исполняет Чу Хонг Хань и требования рынка вывезти свое оборудование, хотя договор аренды с ним давно расторгли. Претензии взаимные: предприниматель жалуется в разные инстанции, заявляет, что его имущество портят и удерживают, а также требует с организации деньги. В непростой ситуации разбирался портал amic.ru.

Проблемы, которые тянулись годами

АО "ТПК Алтайского края" – это официальное название "китайского" рынка на проспекте Космонавтов. Единственный учредитель предприятия – правительство Алтайского края. Так что дивиденды от их деятельности идут в бюджет региона.

Проблемы с этим арендатором начались еще в 2016 году, говорит руководитель АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" Иван Куц. Субарендаторы пожаловались на завышенную плату за торговлю в киосках Чу Хонг Ханя. Руководство рынка провело независимую оценку и на ее основании установило новые официальные тарифы.

В 2017 году ИП Чу Хонг Хань начал работать уже по новым "таксам". Правда, всего один месяц. Дальше предприниматель продолжил работу не внося арендную плату в кассу АО "ТПК Алтайского края".

По словам Ивана Куца, в 2018 году предприниматель пообещал погасить все долги. Администрация пошла ему навстречу: Чу Хонг Хань был все-таки одним из самых крупных арендаторов рынка. Но в этот раз стороны заключили в суде соглашение о рассрочке и графике платежей, Чу Хонг Ханю простили пени и вновь разрешили торговать: работай и рассчитывайся. Долг его к тому моменту составлял 834 тысячи 702 р. (исполнительный лист от 05.06.19 № А03-15248/2017). Но добросовестного исполнения обязательств даже после суда АО "ТПК Алтайского края" не дождалось, говорит его руководство.

После этого в отношении Чу Хонг Ханя было вынесено еще два судебных решения о взыскании с него долга в 236 тысяч (исполнительный лист от 16.03.2020) и 54 тысячи 182 рубля (исполнительный лист от 20.04.2020).

31 марта 2020 года из-за большой задолженности договор с предпринимателем был расторгнут в одностороннем порядке. Уведомление и претензии по задолженности Чу Хонг Хань получил, утверждает руководство АО "ТПК Алтайского края".

Администрация "китайского" рынка оценивает долги предпринимателя в 6 млн рублей: говорят, что он продолжал собирать деньги с субарендаторов даже когда уже не имел права этого делать. Суд уже вынес решение о взыскании с него более миллиона рублей. Судебные приставы арестовали 139 принадлежащих ему ларьков и автомобиль Mersedes-Benz. По оставшейся задолженности в четыре миллиона судебные разбирательства еще идут. Иски еще на 1 млн АО "ТПК Алтайского края" только готовит.

Нездоровая неконкуренция

Кстати, Чу Хонг Хань тоже подавал иск против администрации рынка – в мае 2019 года. Претензий у него накопилось к предприятию немало.

"Чу Хонг Хань утверждает, что администрация "попросила" его с рынка незаконно, что мы не отдаем его имущество и даже незаконно обогащаемся за его счет. Через суд он пытается взыскать в свою пользу 1,7 млн рублей. Да еще и заявляет, что ему не давали рассрочку, и долгов он до 2017 года никаких не имел. Мы с этим категорически не согласны и готовы отстаивать свои права и дальше", – рассказывает Куц.

Обогащение, по мнению предпринимателя, якобы происходит из-за того, что арендную плату за его ларьки теперь собирает другая компания ("Альянс"), с которой рынок заключил договор.

Иван Куц пояснил, что новый арендатор действительно есть. Но пользуется он только землей. Чужое имущество в аренду администрация никому не предоставляет и не портит. Часть ларьков, которые не арестованы приставами, аккуратно демонтировали, так как они занимают место и мешают "нормальной хозяйственной деятельности компании". АО "ТПК Алтайского края" готово их отдать, только просит компенсацию за демонтаж.

Кроме того, Чу Хонг Хань обращался в правоохранительные органы и властные структуры всех уровней, включая Алтайкрайимущество, Управление экономической безопасности регионального МВД. Как уверяет Иван Куц, ни одно ведомство нарушений со стороны рынка не нашло. Зато времени на подготовку ответов и документов для проверок руководство рынка тратит много.

"Должник сам искусственно создал ситуацию, в которой от его неправомерных действий страдает множество людей, фактически он удерживает не принадлежащую ему землю, поскольку не платит долги по состоявшимся решениям судов", – говорит Куц.

И добавляет: кроме администрации компании экономические претензии к Чу Хонг Ханю есть и у других предпринимателей рынка. Несколько из них заявили, что часть арестованных киосков принадлежат им: они их выкупили у Чу Хонг Ханя. Однако документальных свидетельств нет: никаких договоров с ним якобы не заключали, нет и никаких квитанций об оплате. Теперь предприниматели готовы отстаивать свое право на имущество в суде. АО "ТПК Алтайского края" отступать тоже не намерено.

Редакция amic.ru пыталась связаться с предпринимателем Чу Хонг Ханем, чтобы выяснить его точку зрения на происходящее, но безуспешно. Мы готовы предоставить слово второй стороне.

Сейчас же идут разбирательства в судебном порядке.