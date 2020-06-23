Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Владимира Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине, сообщает РИА "Новости".

В эфире телеканала Mtavari Arkhi ведущий резко перешел на русский язык и обругал российского лидера.

Причиной оскорблений стало сообщение о задержании в Грузии россиянина, который якобы готовил заказное убийство. Глава телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что целью киллера был именно Габуния, а подготовкой операции занимался глава Чечни Рамзан Кадыров.

В свою очередь, глава Чеченской Республики опроверг обвинения, но призвал оскорбившего Путина журналиста извиниться за свои слова.

Напомним, что это не первый выпад ведущего в сторону российского президента. В 2019 году Габуния в эфире "Рустави-2" нецензурно высказался в отношении Путина и его покойных родителей.