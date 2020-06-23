Пропавшую алтайскую школьницу с гавайской гитарой нашли в Екатеринбурге

16-летняя жительница села Чемал, которая уехала из Республики Алтай автостопом и пропала, нашлась в Екатеринбурге, сообщает "Звезда Алтая".
Напомним, что об исчезновении подростка стало известно 18 июня. По данным регионального СУ СКР, 16 июня девушка собрала личные вещи, в том числе и гавайскую гитару, и уехала на попутном транспорте в Новосибирск, где ее в последний раз видели на автовокзале.
Благодаря поисковым мероприятиям, следователи установили, что несовершеннолетняя на попутках добралась до Екатеринбурга. Там ее задержали полицейские и отвезли в Центр временного содержания, откуда девочку впоследствии забрала мама. Свой уход из дома подросток объяснила желанием путешествовать.
Комментарии
несовершеннолетняя на попутках добралась до Екатеринбурга
Гавайскую гитару сохранила?)
Синдром бродяжничества...
Нам дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы...
Мде... Не удивлюсь, если её теперь будут звать "укулеле из Чемала".)))
В обожаемом многими СССР в этом возрасте юноша или девушка могли вести вполне самостоятельную жизнь.
Гавайскую гитару сохранила?)
В заголовке же "школьницу с гавайской гитарой нашли в Екатеринбурге", значит, обеих.
а как же она за попутки расплачивалась?
23.06.2020 11:44
- гость -
Едет чувак один, скучно, берет попутчика. Не поверишь, но не все тем местом думают. Да и легенда у девчонки, наверное, хорошая была.
23.06.2020 11:23
- гость -
В обожаемом многими СССР в этом возрасте юноша или девушка могли вести вполне самостоятельную жизнь.
так это нормально
а то растят инфантилов до 40 лет
потом удивляются
фильм Девчата, Тося уже после училища приехала, ей было 17 лет
Очень сомневаюсь, что у неё была гавайская гитара. ГГ и укулеле - 2 разных инструмента.