Пропавшую алтайскую школьницу с гавайской гитарой нашли в Екатеринбурге

16-летняя жительница села Чемал, которая уехала из Республики Алтай автостопом и пропала, нашлась в Екатеринбурге, сообщает "Звезда Алтая".

Напомним, что об исчезновении подростка стало известно 18 июня. По данным регионального СУ СКР, 16 июня девушка собрала личные вещи, в том числе и гавайскую гитару, и уехала на попутном транспорте в Новосибирск, где ее в последний раз видели на автовокзале.

Благодаря поисковым мероприятиям, следователи установили, что несовершеннолетняя на попутках добралась до Екатеринбурга. Там ее задержали полицейские и отвезли в Центр временного содержания, откуда девочку впоследствии забрала мама. Свой уход из дома подросток объяснила желанием путешествовать.